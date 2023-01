Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den 59-årige mand, der torsdag stak en 52-årig kvinde med kniv ved jobcentret i Aabenraa, er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter, efter manden fredag formiddag er blevet fremstillet i grundlovsforhør.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at manden er sigtet for at have forsøgt at dræbe den 52-årige kvinde.

Selv nægter han sig skyldig, men erkender at have truet kvinden.

De nærmere detaljer i sagen forbliver indtil videre skjulte, idet dommeren valgte at følge anklagerens begæring om at holde retsmødet for lukkede døre.

Dermed er det endnu uvist, hvad motivet har været.

Torsdag kom det frem, at gerningsmanden og den forurettede har en relation til hinanden – men konkret hvilken kan politiet heller ikke oplyse om på nuværende tidspunkt.

Det var klokken 11.14 torsdag, at Syd- og Sønderjyllands Politi modtog anmeldelsen om knivstikkeriet. Kvinden er uden for livsfare.

Politiet iværksatte efterfølgende en større eftersøgning og fandt gerningsmanden 12.03 i en bil omkring Løgumkloster, hvor han straks blev anholdt.