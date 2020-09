31-årig blev fundet dræbt sent torsdag aften på vej i mindre by. Volden, han blev udsat for, skete inden døre.

Efter drabet på en mand i Gundsømagle torsdag aften har politiet ikke umiddelbart foretaget anholdelser.

Det oplyser vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard fredag formiddag.

Offeret er en mand på 31-årig, der blev fundet på en vej i det mindre bysamfund, der ligger mellem Frederikssund og Roskilde.

Politiet håber på at få hjælp fra vidner, der måske kan have interessante oplysninger i sagen, som man fik anmeldelse om klokken 22.49.

- Både tiden før, under og efter er relevant, siger vicepolitiinspektøren.

Han oplyser også, at de pårørende til den 31-årige mand er blevet underrettet.

Tilsyneladende blev manden udsat for den dødelige vold på en adresse, hvorefter han kom ud på vejen, hvor han blev fundet.

Tidligt fredag morgen oplyste Midt- og Vestsjællands Politi, at den dræbte var en mand fra lokalområdet.

/ritzau/