I en kloak i Herning har politiet gjort et vigtigt fund.

I kloakken har man nemlig opdaget en kniv, der menes at være det våben, der blev brugt, da en 22-årig mand i sidste måned blev stukket ned i Herning – og efterfølgende mistede sit liv.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kniven blev fundet i en kloak i Museumsgade i den jyske by.

»Alt tyder på, at der er tale om gerningsvåbnet i en sag, hvor en 22-årig mand natten til torsdag 5. august 2021 blev stukket ned og kort efter døde af sine kvæstelser,« lyder det.

I pressemeddelelsen oplyser politikommissær Tue Nissen, der er efterforskningsleder på sagen, at der er tale om et vigtigt fund:

»Det at finde et gerningsvåben er altid en vigtig brik i efterforskningen og kan være et centralt bevis i sagen,« siger han.

Politiet mener, at der var tale om et internt opgør i en gruppe med relation til narkomiljøet i Herning, da den 22-årige blev stukket med kniven.

»Af hensyn til efterforskningen har politiet lige nu ikke flere kommentarer til sagen og kan heller ikke give yderligere oplysninger om fundet af kniven,« lyder det i pressemeddelelsen.