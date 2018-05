To formodede gerningsmænd er lige nu årsag til, at følgere af Nordsjællands Politi på Facebook får sig et godt grin.

For politikredsen udstiller forbrydernes fladpandede adfærd godt og grundigt i en ny opdatering på det sociale medie.

Politiet oplyser, at en patrulje kørte rundt i Allerød forrige søndag nat, hvor betjentene pludselig opdagede en bil, der vakte opmærksomhed på en parkeringsplads i den nordsjællandske by.

‘Jo, i dette tilfælde nærmest skreg bilen efter vores opmærksomhed,’ skriver politiet.

‘Ved vores entré på p-pladsen begyndte en bil nemlig at blinke på samme måde, som når man trykker på en bilnøgle med fjernstyret lås. Det show udførte bilen et par gange, ligesom den nu også begyndte at gynge lidt fra side til side. Mystisk!,’ lyder det videre i opdateringen.

Den blinkende og gyngende bil fik naturligvis patruljen til at nærme sig køretøjet.

Og præcis som politinæsen havde antaget, var der et mistænkeligt forhold: To mænd lå ifølge ordensmagten og skuttede sig under en solskærm, hvorefter de blev bedt om at træde ud af bilen.



I bilen fandt politiet flere genstande, som stammede fra indbrud begået samme nat.

‘Vi havde set ri-ge-ligt, og de to blev derfor taget med på politistationen til en snak,’ lyder det fra politiet der forklarer, hvorfor bilen havde gynget og blinket.’

‘Vores teori til den blinkende og gyngende bil er i øvrigt, at de to mænd har set os, hvorefter de har forsøgt at gemme sig i en fart. I skyndingen er den ene dog formentlig komme til at lægge sig oven på bilnøglen, hvorefter den har aktiveret bilens låsesystem, som altså endte med at tiltrække vores opmærksomhed. Stærkt arbejde af bilen! Skulle du selv observere noget mistænkeligt, anbefaler vi dig at gøre ligesom bilen og alarmere politiet.’

Flere følgere lader til at grine af politiets skriv på Facebook.

'En sand fornøjelse at følge jeres forskellige "oplevelser" og skønt hver gang et par banditter bliver fjernet fra gaderne!,' skriver en følger eksempelvis, mens en anden stemmer i:

'Skulle du selv observere noget mistænkeligt, anbefaler vi dig at gøre ligesom bilen og alarmere politiet.’ Det er simpelthen ugens topklasse citat. Og så er det fortsat kun mandag.’