Tidligere på ugen skrev B.T. historien om en forsvundet 32-årige kvinde, der blev fundet kold, men heldigvis i live.

Senere kom det frem, at den hjælpeløse kvinde med Downs Syndrom blev fundet af en politihund, og at den i samme forbindelse bed hende.

Nu gør politiet status i sagen og oplyser, at det ikke skal have konsekvenser for hunden.

Det sker i en pressemeddelelse.

»Det er ikke almindeligt i eftersøgningssager som den her. Derfor slog vi også straks fast, at vi ville undersøge nærmere, hvad der var sket. Nu har vi fået den lægefaglige vurdering af kvindens mærker, og den beskriver entydigt, at der er tale om små sår efter tænder og overfladiske kradsemærker. Det kan bestemt mærkes,« siger politiinspektør Claus Danø og fortsætter:

»Kvinden har formentlig været bange for hunden, og det har skabt en svær situation for både hende og hunden. Det er rigtig træls, at det ender dér, hvor hunden bider efter hende. Men beskrivelsen af skaderne taler ikke for, at sagen skal have konsekvenser for hunden.«

Man understreger dog, at der selvfølgelig er blevet lavet en række tests for at sikre, at hunden reagerer, som den skal.

»Men vi vil gerne være 110 % sikre på, at vores hunde reagerer, som vi forventer af dem, i det omfang man kan, når man har med dyr at gøre. Derfor har vi testet den pågældende hund flere gange siden, både i mørke og dagslys, og den har hver gang reageret fuldstændig, som politihunde er trænet til,« siger Claus Danø.