Fire biler kørte lørdag galt i Rødovre lidt uden for København.

Kort efter fandt politiet en sportstaske med en større mængde hash.

To begivenheder i den københavnske forstand Rødovre lørdag eftermiddag lader til at være forbundet.

På Brandholms Alle kørte fire biler sammen, og én person flygtede fra stedet.

Kort efter fandt poltiet sportstasken med en større mængde hash.

Vestegnens Politi bekræfter over for B.T., at man har været til stede ved uheldet.

Politiet undersøger netop nu, hvad det drejer sig om.

Ifølge TV2 News skulle der være gjort et stort hashfund i nærheden.