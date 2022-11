Lyt til artiklen

Politiet lover nu frit lejde til to vigtige vidner i sagen om drabet på en 37-årig gravid kvinde i Holbæk.

Politiet tror, at de to vidner har set drabet, men politiet tror også, at de var i området for at begå indbrud.

Kvinden blev slået ihjel torsdag aften klokken 23.10, da hun forlod sit arbejde på et plejecenter på Samsøvej i Holbæk. Hun blev dræbt med flere knivstik og to unge mænd kom tilfældigvis forbi på gerningstidspunktet, men valgte at løbe fra stedet.

»Vi har gjort en række fund i området, der fortæller os, at de to mænd formentligt har været ude for at begå indbrud i området. Det er formentligt derfor, at de ikke selv har henvendt sig til os,« siger vicepolitiinspektør Kim Løvkvist fra Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Beskrivelse af gerningsmanden: Mand, 18-19 år

170-175 cm høj

Spinkel af kropsbygning og med lange ben

Brun i huden

Sort kort jakke og sort hue

»Vi vil derfor gerne sige meget klart til dem, at der er frit lejde, hvis de henvender sig. Det er afgørende vigtigt for os, at de kontakter os og fortæller, hvad de har set på drabstidspunktet. Vi kommer ikke til at spørge dem ind til, hvorfor de var i området.« fortsætter han.

De to mænd skal ikke være bange for at kontakte politiet, lyder det. Dog understreger politiet også, at de formentlig vil finde dem på et tidspunkt.

»Vi vil kun tale med dem som vidner til drabet. Men vi har gjort så gode fund i området, som vi nu undersøger for tekniske spor, at selv hvis de ikke ønsker at tale med os, så er der en relativ god chance for, at vi kan finde frem til dem alligevel – det vil bare tage væsentligt længere tid,« siger Kim Løvkvist.

Det er fortsat politiets overbevisning, at gerningsmanden har haft et motiv til drabet og at kvinden derfor ikke var et tilfældigt offer.

Den gule linje viser gerningsmandens rute. Foto: Politiet Vis mere Den gule linje viser gerningsmandens rute. Foto: Politiet

Afhøring af øvrige vidner har skaffet en viden om gerningsmandens flugtrute, oplyser politiet. Efter drabet løb manden mod vest og forsvandt i området syd for Skrænten. Du kan se ruten på billedet.

Politiet har søndagen igennem afsøgt området med et stort antal politihunde.

»Vi hører meget gerne fra alle, der omkring drabstidspunktet har set en mand, der svarer til beskrivelsen, i det område. Eller hvis man finder kniven eller andre effekter, som kan have relation til drabet,« siger Kim Løvkvist.

Det lykkedes at redde det ufødte barn, som drabsofferet var gravid med. Barnet er fortsat i live og under hospitalsbehandling.