Det er væltet ind med henvendelser fra borgere, efter to drenge for 14 dage siden angiveligt blev forsøgt presset ind i en varebil i Nivå.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Men det har ikke kunnet bidrage til at identificere en eventuel gerningsmand, udtaler politiinspektør Svend Foldager.

»Vi tager denne type anmeldelser særdeles alvorligt, og de bliver undersøgt meget grundigt. Der er ingen tvivl om, at drengene i de her sager har haft en oplevelse af, at de har været ude for noget, som de er blevet urolige over og berørte af.«

Svend Foldager tilføjer, at man været gennem en grundig efterforskning.

Og den er blevet indstillet for nu:

»Vi er afhængige af nye oplysninger fra borgere, for at kunne komme videre i efterforskningen. Hvis vi får nye oplysninger, som giver grundlag for at fortsætte efterforskningen, gør vi naturligvis det,« siger han.

7. februar blev to drenge på ti år ifølge eget udsagn jagtet og forsøgt presset ind i en varebil af en mand i Nivå.

Undervejs steg manden angiveligt ud af varebilen og løb efter drengene, der dog løb væk og ind på en skole, hvor de alarmerede en voksen.

Derfor har man også valgt at indkalde skoledirektører i de forskellige kommuner i politikredsen for at orientere om politiets arbejde i sagen.

Håbet er, at det skal skabe større tryghed for børnene, forældrene og skolerne.

»Det er fuldt forståeligt, at sådanne oplysninger skaber bekymring både blandt børn, deres forældre og i skolerne, og det er vigtigt, at der er en tæt dialog om den hændelse, som børnene har oplevet som meget ubehagelig.«

»Samtidig er det afgørende, at vi ikke skræmmer børnene unødigt,« siger Svend Foldager.

Udover henvendelser fra borgere, har politiet også sikret sig teledata og videoovervågning fra området. De berørte børn og deres forældre er blevet afhørt om hændelsen, og der foretages løbende gennemgang af politiets data for at undersøge, om der i andre lignende sager er signalementer, spor, og metoder, som går igen, skriver politiet.

For tre uger siden modtog politiet en lignende henvendelse, da en mand angiveligt tog fat i en dreng ved Agertoften i Hørsholm.

Her har politiet været ude og efterlyse en specifik, kvindelig hundelufter. Der er dog ikke kommet nogen henvendelser i den sag, lyder det afsluttende fra politiet.

Politiet vil fortsat gerne høre fra folk, der måtte vide noget i begge sager.

Gør man det, kan man tage kontakt på telefon 114.

