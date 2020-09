Onsdag formiddag efterlod 21-årige Sofie Hauge Kyneb sit hjem i Viby J i Aarhus for at tage på arbejde. Siden da er hun ikke set, og politiet, familie og frivillige leder desperat efter hende.

»Vi har endnu ikke fundet hende eller noget, der kan lede os på sporet af, hvor hun er. Vi har ledt, og vi leder stadig,« siger politikommissær ved Østjyllands Politi, Martin Christensen.

Torsdag har man finkæmmet store dele af Aarhus Havn og Marselisborg Skovene. Både frivillige til fods, dykkere og helikoptere har været på opgaven.

»Det er prisværdigt. Når man leder efter mennesker, så er det selvfølgelig vigtigt med alle de øjne, der kan se,« siger Martin Christensen om den hjælp politiet har fået af flere hundrede frivillige fra organisationen Missing People.

Efersøgning i Marselisborg Skovene torsdag. Foto: Jens Anton Havskov Hansen Vis mere Efersøgning i Marselisborg Skovene torsdag. Foto: Jens Anton Havskov Hansen

De cirka 120 mennesker har brugt store dele af torsdag eftermiddag og aften på at eftersøge alle afkroge af skoven omkring Marselisborg.

Dog er man torsdag sen aften ved at drosle eftersøgningen lidt ned. Den vil blive genoptaget igen i morgen.

»Vores styrker er slidte, og det er ved at være for mørkt til at fortsætte,« siger politikommissæren.

Heller ikke de mange henvendelser, politiet har modtaget, har affødt nogle brugbare spor.

Sådan ser den jakke ud, som Sofie muligvis er iført. Vis mere Sådan ser den jakke ud, som Sofie muligvis er iført.

»Vi har ikke fået noget, der kunne lede os videre endnu, men vi opfordrer fortsat folk til at kontakte os,« siger han og fortsætter:

»Vi reagerer på alt, vi får ind.«

Han vil ikke sige noget om, hvorvidt politiet har fundet indikationer på Sofie Hauge Kyneb tilstand eller lokation via hendes computer og/eller mobiltelefon

Her ses den savnede Sofie. Foto: Østjyllands Politi Vis mere Her ses den savnede Sofie. Foto: Østjyllands Politi

Tidligere skrev politiet i en døgnrapport, at den 21-årige kan være nedtrykt, og at familien derfor er meget bekymret for hende.

Beskrivelsen af hende lyder, at hun er iført hvide Adidas-sko, en lysebrun fløjlsjakke, en lyserød eller hvid t-shirt samt bordeauxfarvede træningsbukser.

Har man set Sofie Hauge Kyneb eller har man information, der kan lede til hende, bedes man kontakte politiet på 114.