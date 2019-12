Mistanke om, at et islamistisk terrorangreb var ved at blive forberedt, har ført til omfattende politiaktion.

Politiet har onsdag gennemført en større aktion med anholdelser og ransagninger flere steder i landet.

- Baggrunden for aktionen er mistanken om forberedelse af terrorangreb med et militant, islamistisk motiv, skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

I et kortfattet tweet tidligere på dagen skrev politiet, at flere politikredse er involveret i aktionen, som ledes af Københavns Politi.

Politiet vil kort før 15.30 ikke oplyse yderligere, men PET og Københavns Politi holder pressemøde om aktionen klokken 17.

/ritzau/