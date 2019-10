Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har nu genfundet de manglende teledata i sagen om drabet på 17-årige Emilie Meng fra Korsør.

Det skriver Politiken.

»Det betyder, at al rådata altså er tilgået efterforskningen af drabet på Emilie Meng,« siger kommunikationsdirektør ved Rigspolitiet Anders Frandsen i en udtalelse til avisen.

Om de skæve mastedata kan have medført fejltolkninger i efterforskningen, ønsker Rigspolitiet ikke at svare på.

»Detaljerede oplysninger om politiets efterforskning kan give gerningsmanden et indblik, som i værste fald vil kunne besværliggøre efterforskningen,« siger Anders Frandsen i udtalelsen.

I november 2018 foretog teleteknikere en ekstraordinær gennemgang af sagen om drabet på den 17-årige Emilie Meng fra Korsør.

De konstaterede ifølge Politiken store mangler i det materiale om potentielle gerningsmænds aktivitet i telenettet, som Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi havde modtaget fra Rigspolitiet.

Omkring det mulige gerningstidspunkt havde politiet i et såkaldt mastesag indhentet data om aktive telefoner i området. Men de tekniske eksperter opdagede efterfølgende, at der var over en times hul i datamaterialet.

I november 2018 blev Rigspolitiet 'kontaktet af en politikreds angående uoverensstemmelser mellem rådata (fra teleselskaberne, red.) og konverterede data i en verserende efterforskning.'

Det fremgik af Rigspolitiets interne baggrundsbriefing fra 4. juni 2019, som Politiken tidligere har fået aktindsigt i.

Politiken Analyse har trukket data ud fra den offentlige mastedatabase og derpå undersøgt telemasterne i området omkring Korsør Station, hvor Emilie Meng forsvandt, og området omkring Borup, hvor hendes lig blev fundet.

Analysen viser, at den angivne adresse på telemasterne i mindst 42 tilfælde afviger med over 200 meter fra den oplyste geografiske placering af masten. I 10 tilfælde overstiger differencen en halv kilometer.

Ved du noget om drabet på Emilie Meng? Så send en mail til meng@bt.dk.

/ritzau/