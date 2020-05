Politiet undersøgte tidligere torsdag aften "et strafbart forhold" på Motorring 3 med hunde nær Buddinge.

Motorring 3 i København er genåbnet lidt over midnat natten til fredag efter at have være spærret nær Buddinge.

Torsdag aften undersøgte politiet "et strafbart forhold", skrev Vestegnens Politi på Twitter.

Politiarbejdet er afsluttet, oplyser Vejdirektoratet på Twitter klokken 00.45.

Det var stykket fra Klausdalsbrovej til frakørsel 19 ved Buddingevej, som var spærret i retning mod Helsingør.

Ekstra Bladet havde en mand på stedet, som fortalte, at der var sat en barriere op, og at biler blev vendt på motorvejen.

Samtidig blev der undersøgt med hunde.

Vestegnens Politi har endnu ikke oplyst, hvad der ligger til grund for undersøgelsen.

/ritzau/