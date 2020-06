Endnu en grænseovergang vil være åben, når Danmark åbner for tyske, norske og islandske turister mandag.

Mandag morgen klokken 07 genåbner endnu en grænseovergang ved den dansk-tyske grænse.

Det gælder grænseovergangen i Pebersmark i Aabenraa Kommune. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at det forventede omfang af trafik ind over landegrænsen løbende analyseres.

På den baggrund er der truffet en beslutning om at åbne ved Pebersmark. Således er der mandag fem åbne grænseovergange ved den dansk-tyske grænse.

Det fortæller Brian Fussing, der er politiinspektør ved Udlændingekontrolafdeling Vest ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Med den beslutning håber vi, at trafikken vil kunne afvikles endnu mere fleksibelt og effektivt hen over grænsen, siger han i pressemeddelelsen.

Det er mandag, at det bliver muligt for tyske turister at besøge Danmark.

Grænsen har været delvist lukket siden 14. marts for alle, der ikke havde et - for myndighederne - anerkendelsesværdigt formål.

Det vil sige, at eksempelvis udlændinge, der bor eller arbejder i Danmark, har haft tilladelse til at rejse ind i Danmark.

Også norske og islandske turister får lov til at rejse ind i Danmark fra mandag.

For alle tre nationaliteter er det dog forudsat, at der er booket minimum seks overnatninger et sted i landet.

Nogle grænseovergange til Tyskland vil holde åbent hele døgnet. Det gælder Kruså, Frøslev og Sæd.

Imens vil det være muligt at krydse grænseovergangen i Padborg mellem klokken 07 og 23, og i Pebersmark vil der være gennemkørsel fra klokken 07 til 19.

