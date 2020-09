Det lignede umiddelbart en rutinesag, da betjente fra Syd- og Sønderjyllands Politi gav en 18-årig kvinde en bøde for at tisse på gaden.

I stedet udviklede det sig så dramatisk, at det kan ende med fængselsstraf.

Kvinden forrettede sin nødtørft på St. Rådhusgade i Sønderborg natten til lørdag, da betjentene fik øje på hende og kvitterede med en bøde. Det skriver Jydske Vestkysten.

Det fik en 25-årig kvinde til at råbe efter betjentene.

Da hun nægtede at forlade stedet på politiets opfordring, blev kvinden sigtet for at forstyrre den offentlige orden.

Det fik en 18-årig mand til at gå amok.

Først råbte han skældsord som 'I har lort i hovedet' og 'røvhuller' efter betjentene, hvilket fik politiet til også at anholde den unge mand.

Han reagerede ved at slå en af betjentene i maven.

Det kostede en overnatning i arresten, men da den 18-årige blev løsladt dagen efter var han stadig oprevet.

Han råbte igen skældsord efter en betjent og førte sin højre hånd lang sin egen hals i det, der kan opfattes som en trussel om at skære halsen over på andre. I dette tilfælde betjenten.

Manden er nu sigtet for både vold og trusler mod betjente.

Det giver normalt en ubetinget fængselsstraf, men sagen har endnu ikke været for retten.