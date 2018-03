I denne uge er politiet på særligt udkig efter bilister uden sele eller med en mobil i hånden. Politiet advarer om, at de gennemfører razzia over hele landet i uge 11.

Husk selen og drop mobilen bag rattet. Det er til hver en tid et godt råd til bilister, men i denne uge er der ekstra god grund til at følge det.

I hele denne uge holder politiet nemlig et ekstra vågent øje med, om bilister bruger sele eller taler i telefon under kørslen.

Det skriver politiet selv på Facebook.

Men ét er det ærgerlige i at inkassere en bøde for sin forglemmelse eller dumhed. Langt mere alvorligt er de konsekvenser, de to ting kan have for sikkerheden i trafikken.

Ifølge politiets opslag er risikoen for at blive dræbt i et uheld nemlig mindsket med hele 50 procent, hvis du bruger sele. Til gengæld er risikoen for at køre galt fire gange højere, hvis du har en telefon i hånden, mens du kører.

I det hele taget er uopmærksomhed medvirkende til omkring hvert tredje trafikdrab i Danmark, skriver politiet og opfordrer generelt bilisterne til at holde fokus på vejen og undgå dagdrømmeri, træthed, stress og betjening af mobiler, gps og andet.