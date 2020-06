Fra mandag og frem til udgangen af juli vil politiet holde ekstra øje med spritbilister på vejene.

Nogle tror måske, at det er i julefrokostperioden i november og december, at spritbilister udgør den største trussel mod trafiksikkerheden. Men nej. Det er i juni og juli.

Politiet indleder på den baggrund mandag en intensiveret landsdækkende indsats mod spirituskørsel, som løber til udgangen af juli. Politiet vil også have fokus på, om bilisterne er påvirkede af narko eller medicin.

- Det er en landsdækkende kontrol, som vi laver over hele sommeren. Man vil ikke se os hver dag, og vi er heller ikke ude på samme tidspunkt i samtlige politikredse, siger politiassistent Christian Berthelsen fra Rigspolitiets færdselscenter.

Hvordan og hvor kontrollerne bliver gennemført, vil variere fra politikreds til politikreds.

- Vi gør det lidt forskelligt, alt afhængig af hvordan det ser ud i de forskellige politikredse. Men jeg tør godt love, at eftersom mange holder sommerferie i Danmark, så vil man møde politi i sommerhusområder, ved strande og ved andre forlystelser og events, lyder det fra Christian Berthelsen.

Også på søndage vil man risikere at løbe ind i en spritrazzia, da politiet også går efter at standse bilister, der ikke har forbrændt tilstrækkelige mængder af den alkohol, som måtte være indtaget aftenen forinden.

Rigspolitiet rejste i fjor sigtelse mod 1272 personer for spritkørsel i juni og juli. Og det er flere, end der bliver taget med for høj promille i julefrokosttiden.

- Man kan se, at vi i november og december ikke sigter så mange, som vi gør i sommerperioden, siger Christian Berthelsen.

Og den tendens understøttes af tal fra Vejdirektoratet. Fra 2013 til 2018 var der 235 personer, som i juni eller juli mistede livet eller kom alvorligt til skade i trafikulykker. I november og december var tallet blot 161.

Straffen for spritkørsel afhænger af, hvor fuld man er. Og hvis man tidligere har kørt bil i beruset tilstand, så falder hammeren endnu hårdere. Der er tale om bøde- og fængselsstraf eller eventuelt en kombination.

Bliver man taget to gange inden for tre år, vil man også få konfiskeret sin bil. Man risikerer også, at ens arbejdsgiver bliver underrettet, hvis man har et job som for eksempel chauffør eller sælger, hvor kørsel indgår.

Den skærpede indsats løber frem til 28. juli.

/ritzau/