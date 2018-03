En længere efterforskning mod det kriminelle miljø på Sjælland kulminerer tirsdag i en større politiaktion.

Køge. Efter en længere efterforskning har Midt- og Vestsjællands Politi tirsdag valgt at gennemføre en større politiaktion mod bandemiljøet.

- Vi har været ude og ransage adskillige steder, og vi har også foretaget flere anholdelser, fortæller kommunikationsmedarbejder Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

På nuværende tidspunkt har han ikke det forkromede overblik over det præcise antal af anholdte og ransagninger.

Ifølge Carsten Andersen har politiet på baggrund af en længere efterforskning vurderet, at tidspunktet var inde til at slå til mod bandemiljøet. Han vil dog ikke komme nærmere ind på, hvilke grupperinger der er tale om.

Andersen fortæller, at det er de traditionelle former for bandekriminalitet, som aktionen drejer sig om, herunder narko og våben.

- Men vi har også fokus på andre ting, der måtte dukke op, for eksempel tyvekoster, der kan stamme fra indbrud, fortæller han.

De anholdte vil i løbet af tirsdagen blive bragt på politistationen og afhørt. Herefter vil politiet og anklagemyndigheden tage stilling til, hvad der skal ske med dem.

En anholdt skal ifølge Grundloven i udgangspunktet løslades senest efter 24 timer. Ellers skal en dommer tage stilling til, om den anholdte skal varetægtsfængsles, eller om anholdelsen kan opretholdes i op til tre døgn yderligere.

/ritzau/