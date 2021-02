I dybeste hemmelighed er syv personer de seneste døgn blevet anholdt og frihedsberøvet i det, som ligner en ny, alvorlig terrorsag i Danmark.

Ifølge lokalmediet sn.dk har den mørklagte sag sit udspring i weekendens mystiske og foreløbig tavshedsbelagte politiaktioner i Holbæk.

Ved hjælp af en aktindsigt i retsbogen fra et langvarigt og stærkt hemmeligholdt grundlovsforhør ved Retten i Roskilde kan mediet ud fra sagens journalnummer aflæse, at der er tale om, at politiet har rejst sigtelse for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om terrorisme.

Det mere konkrete indhold af sigtelserne er dog stadig underlagt kraftigt hemmelighedskræmmeri, fordi det ni timer lange grundlovsforhør fra søndag eftermiddag og til kl. 01.30 natten til mandag blev holdt for såkaldt dobbeltlukkede døre.

Det betyder ikke alene, at de anholdtes forklaringer, men også politiets præcise sigtelser mod dem foreløbig holdes hemmelige for offentligheden.

Ifølge sn.dk viser aktindsigten i retsbogen fra det tophemmelige retsmøde i den velbevogtede retsbygning i Roskilde dog, at der var tale om syv anholdte, som blev sigtet for to forskellige forhold.

Af de syv anholdte endte fem af dem med at blive varetægtsfængslet frem til foreløbig 2. marts, mens de to sidste i første omgang fik deres anholdelse forlænget med tre døgn.

Det tyder på, at dommeren for deres vedkommende umiddelbart ikke fandt politiets foreløbige materiale tilstrækkeligt belastende til en egentlig varetægtsfængsling, men dog interessant nok til, at de ikke umiddelbart skulle sættes på fri fod.

Kampklædte betjente og kriminalteknikere i hvide dragter er til stede i Holbæk lørdag den 6. februar 2021. Politiet holder kortene tæt ind til kroppen og Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, vil alene fortælle, at politiet rykkede ud tidligt lørdag aften.. (Foto: presse-fotos.dk/Ritzau Scanpix) Foto: presse-fotos.dk Vis mere Kampklædte betjente og kriminalteknikere i hvide dragter er til stede i Holbæk lørdag den 6. februar 2021. Politiet holder kortene tæt ind til kroppen og Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, vil alene fortælle, at politiet rykkede ud tidligt lørdag aften.. (Foto: presse-fotos.dk/Ritzau Scanpix) Foto: presse-fotos.dk

Ifølge sn.dk fordelte de syv anholdte sig kønsmæssigt med fire mænd og tre kvinder. Alderen på de sigtede er foreløbig ukendt, da disse oplysninger er fjernet fra udskriften af retsbogen fra Roskilde.

For alle syv fremstillede blev der desuden i grundlovsforhøret nedlagt navneforbud, så det vil være strafbart at offentliggøre oplysninger om dem, der kan afsløre deres identitet for en bredere krede.

Alle syv sigtede blev anholdt i løbet af en halv time lørdag aften ved en koordineret politiaktion, som givetvis har fundet sted i samarbejde mellem Midt- og Vestsjællands Politi og Politiets Efterretningstjeneste.

Det kan også forklare den usædvanligt store grad af lukkethed, som den lokale politikreds foreløbig har følt sig nødsaget til at omgærde sagen med.

Kriminalteknikere blev set ved to adresser i Holbæk i weekenden. Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix Vis mere Kriminalteknikere blev set ved to adresser i Holbæk i weekenden. Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix

Også selv om mange beboere i de berørte områder omkring Apotekerhaven og Anders Larsensvej i Holbæk i weekenden bemærkede og blev urolige ved de omfattende politiaktioner med en talstærk politistyrke i uniform samt bomberyddere og kemiske eksperter.

Boligområderne ligger med cirka to kilometers afstand i Holbæk, og på optagelser fra aktionerne kan man blandt andet se politifolk endevende skraldespande og forskellige adresser i jagten på mulige beviser i terrorsagen.

Som begrundelse for at bede om de dobbeltlukkede døre i grundlovsforhøret henviste anklageren ifølge udskriften fra retsbogen til den bestemmelse i retsplejeloven, som kan mulighed for den ekstraordinære grad af hemmeligholdelse, hvis »afgørende hensyn til fremmede magter eller til sagens oplysning kræver det«.

Ifølge sn.dk har der i tilknytning til det første grundlovsforhør i Roskilde i den terrorrelaterede sag også mandag aften været afholdt yderligere et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk i det samme sagskompleks.

Politiet var til stede i Apotekerhaven i mere end et døgn i weekenden. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiet var til stede i Apotekerhaven i mere end et døgn i weekenden. Foto: Presse-fotos.dk

Hos Midt- og Vestsjællands Politi oplyser kommikationsmedarbejder Martin Bjerregaard tirsdag eftermiddag til B.T., at politikredsen stadig ikke har nogen kommentarer til sagen.

»Det gælder både omkring politiets opgaver i Holbæk í weekenden og eventuelle grundlovsforhør. Vi kan heller ikke hverken be- eller afkræfte, hvorvidt der er syv anholdte eller flere,« lyder det fra kommunikationsmedarbejderen.