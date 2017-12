I 2016/2017 gik det heldigvis fredeligt for sig med festligt fyrværkeri i København - se det i videoen herover.

Når det nye år skydes i gang med raketter og batterier, vil mange traditionen tro tage ind på Rådhuspladsen i København for at overvære eller skyde fyrværkeri af.

Og når de mange mennesker samler sig, vil de i år være omringet af endnu flere betonklodser end sædvanligt. Hovedstadens Beredskab placerer nemlig flere betonklodser for at beskytte de festglade københavnere.

- Der vil være opsat forskellige former for spærringer, som man blandt andet ser det omkring Strøget og ved andre store arrangementer. Det samme vil ske på Dronning Louises Bro, hvor der også skal være fest, forklarer Tim Ole Simonsen, der er operationschef i hovedstaden beredskab, til DR P4 København.

Den øgede sikkerhed, som stilles op i år, sker blandt på grund af flere terrorangreb i Europa de senere år, hvor biler og lastbiler er blevet brugt til at køre ind i større menneskemængder.

- Det er klart, at når man holder store arrangementer, som for eksempel nytårsaften, så må man lave nogle tiltag for at sikre dem, der står der, fortæller Tim Ole Simonsen, til DR P4 København.

Men initiativerne med betonklodserne er ikke gode nok, mener Kasper Skov Mikkelsen, der er direktør i Sikkerhedsbranchen.

- Det er ikke nogen terrorsikring, forklarer han til DR P4 København.

- Så længe man ikke fastgøre klodserne, så kan de skubbes væk af en Fiat Punto med otte kilometer i timen, siger han til DR P4 København.

Faktisk udgør betonet ifølge ham en større trussel end sikkerhed, hvis et køretøj slipper igennem.

- Vi er meget bekymret for, at man sætter betonklodserne op, fordi de vil stå i vejen, hvis folk skal forsøge at komme væk fra sådan et område, fortæller Kasper Skov Mikkelsen til DR P4 København.

Han peger også på, at der er en ekstra fare forbundet med nytårsaften, fordi bragende fra raketterne vil gøre det svært at opdage, hvis uheldet er ude.

- Hvis der skulle slippet et køretøj igennem, så vil dem, der står tyve meter væk fra, hvor køretøjet buldrer igennem, ikke opdage noget, fordi man hverken kan høre eller se noget, forklarer han til DR P4 København.

De mange mennesker, som tager turen til Rådhuspladsen i aften, udgør også i sig selv en sikkerhedsrisiko, som der i år er taget højde for.

For et af de fem sikkerhedsråd, som hvert år skal gøre det trygt at affyre krudt i alverdens farver, har været svær at følge på Rådhuspladsen. Nemlig at holde god sikkerhedsafstand til fyrværkeriet.

- Det at fyre fyrværkeri af steder, hvor der er samlet mange mennesker, det er simpelthen en dårlig ide, forklarer Tim Ole Simonsen om de generelle forholde på Rådhuspladsen til DR P4 København.

- Der er nogle helt almindelige sikkerhedsregler, når man fyre af og en af dem det er, at holde afstand, når der fyres af, siger han til DR P4 København.

Og det vil Københavns Kommune og Københavns Politi i år hjælpe de mange nytårsgæster med, og derfor har man valgt at udvide området omkring Rådhuspladsen.

- Tidligere har festen kun været på Rådhuspladsen, og det har frembragt nogle risici. Så det, man blandt andet har gjort i år, er at udvide området og inddrage dele af H.C. Andersens Boulevard, fortæller Tim Ole Simonsen til DR P4 København.

Derfor vil der i aften være afspærrede områder på den firesporede vej.

Derudover har man også valgt at afspærre Vesterbrogade helt for at gøre plads til dem, som går på gaden med krudt.

Men bare fordi der er mere plads, så skal man stadig tænke sig om, forklarer Tim Ole Simonsen til DR P4 København:

- Man skal sørge for at have sikkerhedsbriller på. Man skal sørge for at holde afstand til andre mennesker og til bygninger, og så skal man bruge fyrværkeriet på den måde, som det er tænkt og ikke begynde at være kreativ i brugen af det.

Udover dette, så opfordrer beredskabsstyrelsen folk til kun at ringe 112, hvis der er brug for udrykning i løbet af nytårsaften.