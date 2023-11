Det er ikke bare frækkere, end politiet tillader. Det er også helt utroligt træls – og dyrt – for dem, det går ud over.

En særlig type indbrud hærger i øjeblikket i det nordjyske, hvor særligt håndværkere er målet.

Ifølge TV 2 Nord har landsdelen de seneste uger haft stribevis af indbrud i varebiler.

Og fremgangsmåden er ofte den samme:

Gerningsmændene borer simpelthen bare hul i siden på bilen og kan på den måde få fingrene i dyrt værktøj.

Både Nordjyske og B.T. omtalte den form for kriminalitet i foråret, hvor byer som Østervrå, Arden, Aars og Aalestrup, Løgstør, Nørager og Hjallerup var ramt.

Denne gang er det sket i byer som Fjerritslev, Nørrehalne, Biersted, Nibe, Farsø/Ullits og Hobro.

Politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi frygter en nye indbrudsbølge.

»Vi kan være nervøse for, at det er ved at ske igen, og derfor efterforsker vi intensivt for at finde frem til gerningsmændene og få dem anholdt,« siger Peter Skovbak til tv-stationen.

Politiet opfordrer håndværkere og andre med varebiler om at være særligt opmærksomme og sikre deres biler så godt som muligt.