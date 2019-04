Fra torsdag og frem er det forbudt at opholde sig i klublokalerne på Kappelvænget 8 i Aarhus V.

Østjyllands Politi har tirsdag udstedt et opholdsforbud rettet mod lokaler på Kappelvænget i Aarhus V. Ifølge politiet er der tale om lokaler, som anvendes af en bande med tilknytning til Trillegården.

I en pressemeddelelse skriver politiet, at der løbende er fundet flere våben i lokalerne, og at der er tale om lokaler, hvor bandemedlemmerne ofte mødes.

Politiet har vurderet, at der er en risiko for, at lokalerne kan blive mål for et angreb i den bandekonflikt, som for tiden verserer i Aarhus.

Her er en bande fra Trillegården i strid med en gruppe fra et nærliggende boligområde.

- Borgerne har krav på at være sikre og trygge i deres nabolag, og derfor har vi valgt at lukke lokalerne, så det ikke længere kan være et forsamlingssted for bandemedlemmer, som kan være et mål for en rivaliserende gruppering, siger chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen i pressemeddelelsen.

Ifølge Østjyllands Politi er to mænd blevet dømt i forbindelse med den aktuelle konflikt. De er blevet straffet med fængsel i henholdsvis et og i halvandet år.

Derudover sidder ni personer varetægtsfængslet i sager, som ifølge politiet udspringer af konflikten.

Derudover er et "stort antal" personer ifølge Østjyllands Politi sigtede.

Opholdsforbuddet er rettet mod lokaler på Kappelvænget 8. Det er gældende fra 11. april klokken 11 og frem til den 25. april. Herefter kan det eventuelt forlænges.

Straffen for at overtræde forbuddet er i udgangspunktet 60 dages fængsel, skriver politiet. Men strafferammen er fængsel i op til to år.

/ritzau/