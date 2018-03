En 73-årig mand fra Vebbestrup nord for Hobro er fortsat meldt savnet af politiet, efter mandens ejendom brændte ned torsdag d. 8. marts.

I første omgang frygtede politiet, at den 73-årige Erik Verner Bækgaard Madsen var omkommet i den voldsomme brand. Men undersøgelser på stedet har ikke givet spor.

Derfor er Nordjyllands Politi tirsdag ude med hundepatruljer for at lede efter den forsvundne mand.

Men der er ikke meget at gå efter, da politiet ikke ved, hvor Erik Verner Bækgaard Madsen kan tænkes at befinde sig:

»Vi har ingen teorier om, hvor den 73-årige kan være, eller hvad der kan være sket med ham. Det er derfor, vi begynder at kigge i nærområdet i dag, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Michael Elkjær til TV 2 Nord.

Voldsom brand

Politiet leder med hunde i området ikke langt fra den 73-åriges gård.

BT arbejder på at få en kommentar fra Nordjyllands Politi. Torsdag aften fortalte vagtchef Poul Fastergaard følgende:

»Branden blev slukket omkring klokken fire, men vi savner stadig beboeren på stedet. Vi kan ikke udelukke, at han befinder sig i bygningerne.«

Det var en nabo, der alarmerede brandvæsnet klokken 20.46, men da brandfolkene nåede frem, havde ilden allerede godt fat i bygningen, som var fuldstændig overtændt. Murene stod stadig, men ellers ødelagde flammerne stort set huset.

Den voldsomme brand gjorde det umuligt for brandfolkene at komme ind i huset torsdag. Men efterfølgende har brandteknisk personale fået mulighed for at undersøge stedet nærmere - og her var ingen spor af Erik Verner Bækgaard Madsen.

Derfor opfordres folk, der kan have set Erik Verner Bækgaard Madsen, til at kontakte dem på 114.