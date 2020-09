Opdateret 19.49: I en tidligere version af denne artikel fremgik det, at politiet oplyste, at frisøren var i færd med at klippe en kunde, da han blev skudt. Det oplyser politiet, at de ikke kan bekræfte.

Omkring klokken 13.00 tirsdag blev der affyret flere skud i Salon Ørn på Mørkhøjvej 67 i København.

Ifølge Københavns Politi er der tale om en ung 20-årig frisør, der blev skudt.

»Jeg kan bekræfte, at offeret er frisør,« siger vicepolitiinspektør Lars Ole Karlsen, Københavns Politi, der dog ikke kan fortælle, om der var kunder i butikken, da skyderiet fandt sted.

Der blev affyret flere skud, men Lars Ole Karlsen kan ikke komme ind på nøjagtig, hvor mange der blev affyret.

Skyderi tirsdag eftermiddag i København. Foto: Byrd. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Skyderi tirsdag eftermiddag i København. Foto: Byrd. Foto: presse-fotos.dk

»Vi efterforsker bredt, og vi er massivt tilstede derude. Vi er i gang med diverse efterforskninger,« siger han.

Efter skyderiet flygtede gerningsmanden til fods fra frisørsalonen ad Mørkhøjvej og videre ad Muldager.

Politiet beskriver den mulige gerningsmand som en yngre mand, spinkel af bygning og mørk i huden. Han var iført mørkt tøj og medbragte en pose.

Om drabet på den 20-årige mand i frisørsalonen er sket som led i en bandekonflikt er endnu uvist.



Politiet vil meget gerne høre fra vidner, der har set noget i forbindelse med skyderiet.



Det kan ske ved at ringe 114 eller henvende sig til den mobile politistation, som bliver sat op ved Mørkhøjvej 67 fra klokken 18 til 20 tirsdag aften og igen onsdag mellem 12.00 og 14.00.

Opdateres...