Omkring klokken 13.00 tirsdag blev der affyret flere skud i Salon Ørn på Mørkhøjvej 67 i København.

Ifølge Københavns Politi er der tale om en ung 20-årig frisør, der blev skudt, mens han var i færd med at klippe en kunde.

»Jeg kan bekræfte, at offeret er frisør, og at han var i gang med at klippe,« siger vicepolitiinspektør Lars Ole Karlsen, Københavns Politi.

Skyderiet skete i Salon Ørn på Mørkhøjvej i Brønshøj. Der blev affyret flere skud, men Lars Ole Karlsen kan ikke komme ind på, nøjagtig hvor mange der blev affyret.

»Vi efterforsker bredt, og vi er massivt tilstede derude. Vi er i gang med diverse efterforskninger,« siger han.

Lars Ole Karlsen oplyser desuden, at politiet også vil være til stede onsdag mellem 12.00 og 14.00, og i den forbindelse vil politiet meget gerne høre fra eventuelle vidner.

Opdateres...