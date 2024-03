I nogle dage har politiet efterlyst to mænd, som er mistænkt for et skyderi i Herning 20. marts.

De er begge efterlyst med billeder, men politiet havde kun identiteten på én af de efterlyste. Indtil nu.

I et opslag på Facebook har politiet nu også frigivet navnet på den anden mistænkte.

Der er tale om Abdirahman Mohamed Abdullahi Ahmed på 20 år. I forvejen er 19-årig Kurthan Yavuz efterlyst.

»De to mænd er blevet opfordret til at melde sig selv. Det er ikke sket,« skriver politiet i opslaget og fortsætter:

»Derfor er Midt- og Vestjyllands Politi fortsat interesseret i at høre fra folk, der har set de to mænd eller har en idé om, hvor de opholder sig.«

To mænd er allerede varetægtsfængslet i sagen.

Den ene i in absentia, da han er indlagt efter at være blevet ramt af skud 20. marts.

Politiet mistænker, at der i sagen er tale om et internt opgør mellem de fire personer.

Hvis du har set de efterlyste mænd – eller ved, hvor de opholder sig – vil politiet gerne høre fra dig. Også hvis du har andre oplysninger, der kan hjælpe politiet i opklaringsarbejdet.

I så fald skal du ringe til politiet på telefon 114.

Politiet har også delt signalement af efterlyste mænd, hvilket du kan læse herunder:

Mand A:

Kurthan Yavuz beskrives som:

19 år

175-180 cm

Almindeligt bygget

Mørkt, kort hår, som er trimmet i siderne

Havde på gerningstidspunktet en sort, hoftelang dynejakke med hætte på

Havde sort hættetrøje på under jakken og sorte bukser og sorte sko med lys bund.

Kurthan Yavuz er fra Herningegnen.

Mand B:

Abdirahman Mohamed Abdullahi Ahmed beskrives som:

20 år

Afrikansk af udseende

180-190 cm

Spinkelt bygget

Mørkt hår

Havde på gerningstidspunktet sort strikhue på med hvidt logo foran

Havde sort jakke med hætte på

Havde lyse/hvide joggingbukser og sorte sko på

