20. februar blev en 58-årig mand udsat for et groft overfald foran supermarkedet Aldi i Østbanegade på Østerbro.

Københavns Politi har længe arbejdet på at finde frem til gerningsmanden, der flygtede fra stedet.

Den ældre mand blev både slået og sparket af den ukendte gerningsmand, der forsøgte at stjæle den 58-årige mands ejendele.

Nu efterlyser Københavns Politi den formodede gerningsmand med billeder.

»Vi håber, at der er borgere, der kan genkende den mand, som vi leder efter, og vi sidder klar ved telefonerne, hvis der er nogen, der ved noget. Der er tale om et groft overfald, og det er en sag, som vi meget gerne vil have opklaret, så vi kan få gerningsmanden stillet til ansvar,« siger politikommissær Poul Hansen fra Københavns Politi.

Gerningsmanden beskrives som:

Mand

Ca. 30-40 år

Ca. 180-185 cm høj

Almindelig af bygning

Lys i huden

Skaldet/kronraget

Iført sort hættetrøje og jakke, sorte bukser og sorte sko med hvid sål. Han medbragte en pose.

Overfaldet fandt sted ca. kl. 15.55 foran supermarkedet Aldi i Østbanegade på Østerbro.

Er der borgere, der ved, hvem manden er, eller hvor han opholder sig, bedes de kontakte politiet på tlf. 1-1-4.