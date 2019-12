Billeder af to børn med mørkt hår og brune øjne er søndag blevet offentliggjort i håb om at finde forældrene.

En lille dreng, en lille pige og en klapvogn.

Det er motiverne på tre billeder, som Østjyllands Politi søndag eftermiddag har frigivet i håb om at svare på spørgsmålet om, hvem de to børn er.

Børnene - en dreng på omkring to et halvt år og en cirka 1-årig pige - blev fundet midt i Aarhus lørdag aften. Siden har politiet ledt efter forældrene til de to børn eller vidner, der kan kaste lys over mysteriet.

På billederne kan man se drengen smile og kigge ind i kameraet. Han har mørkt hår, brune øjne og er iført en mørkeblå bluse.

Pigen er ligeledes mørkhåret og har brune øjne. Hun kigger opmærksomt ind i kameraet og har en lilla hagesmæk med tekst om halsen.

Det sidste billede er af den klapvogn, pigen sad i, da børnene blev fundet af en tilfældig forbipasserende på Park Allé. Det er en paraplyklapvogn med gråt sæde og mørk kaleche.

De to børn blev opdaget af en person, der tilfældigt kom forbi dem på Park Allé. Vedkommende ventede med børnene i cirka en halv time, men da ingen dukkede op for at hente drengen og pigen, blev politiet kontaktet.

Da betjente ankom til stedet, blev nærtliggende restauranter og forretninger tjekket i et forsøg på at finde forældrene til de efterladte børn.

Da det ikke bar frugt, tog betjentene de to børn med på stationen.

- Børnene har det godt, og de er i trygge hænder hos de sociale myndigheder, sagde vagtchef ved Østjyllands Politi Martin Christensen tidligere søndag.

- På et tidspunkt skal vi nok finde forældrene eller pårørende, og det bliver forhåbentlig snart, sagde han.

Med billederne håber politiet at få kontakt til forældrene, vidner eller personer med oplysninger om de to børn.

Derudover har politiet arbejdet med at gennemgå videomateriale fra området på og omkring Park Allé, der løber fra Rådhuspladsen til Banegårdspladsen i Aarhus. Mange busruter kører her, så gaden er travlt befærdet.

- Vi ved ikke meget om dem eller deres oprindelse. Vi forsøger at spore os ind på deres etnicitet, så vi måske kan få en tolk ud, lød det fra vagtchef Martin Christensen søndag formiddag.

- Derudover kigger vi massivt overvågning igennem. Det er for eksempel video fra butikker i området. Vi vil også meget gerne høre fra forældrene eller borgere, der har set børnene, sagde han videre.

/ritzau/