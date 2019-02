Kan du genkende disse to mænd?

I så fald vil Københavns Vestegns Politi gerne høre fra dig, da de to mænd mistænkes for vold mod politiet ved en fodboldkamp.

Det drejer sig om kampen mellem Brøndby IF og FC København på Brøndby Stadion den 4. november 2018, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Her skulle mændene angiveligt have kastet sten og andet kasteskyts mod politifolk i forbindelse med afviklingen af fodboldkampen.

Politikommissær ved Københavns Vestegns Politi Andreas Mollerup fortæller til B.T., at de stadig efterforsker sagen.

»Der er tale om nogle ekstremt voldsomme episoder, så vi vil meget gerne have hjælp fra offentligheden til at identificere mændene på billederne,« siger Andreas Mollerup.

Den ene mistænkte er 20-25 år gammel og cirka 185 cm høj. Han har kommunefarvet hår og er almindelig af bygning. Han var iført en sort hue, sort jakke med hætte og hvid stribe på ydersiden af ærmerne, samt en grøn hættetrøje derunder. Derudover bar han grå træningsbukser med logo på venstre lår og mørkegrå sneakers med lysegrå sål.

Den unge mand er mistænkt for i tidsrummet kl. 16.01-16.06 at have kastet en sten mod politiet i området Bygaden/Seminarievej i Brøndby.

Her ses et overvågningsfoto af den første mistænkte. Foto: Københavns Vestegns Politi Vis mere Her ses et overvågningsfoto af den første mistænkte. Foto: Københavns Vestegns Politi

Den anden mistænkte er cirka 40-45 år, almindelig af bygning og omkring 180 cm høj. Han var under kampen iført en blå hue, sort jakke og gul trøje derunder, mørke bukser og sorte Nike sneakers.

Han er mistænkt for i tidsrummet kl. 16.01-16.13 at have kastet sten, cement blomsterkumme og vejafspærringsmateriel mod politiet i området Bygaden/Seminarievej/Præstegårdsvej i Brøndby.

Andreas Mollerup forklarer, at der var tale om hele tre forskellige episoder den 4. november.

»Det var flere steder, hvor grupper af fodboldfans opførte sig fuldstændig vanvittigt og rettede deres vrede mod politiet. Vi har indtryk af, at det var grupper tilknyttet begge fodboldhold.«

Her ses den 40-45 årige mand som er mistænkt for at have have kastet sten, cement blomsterkumme og vejafspærringsmateriel mod politiet den 4. november. Foto: Københavns Vestegns Politi Vis mere Her ses den 40-45 årige mand som er mistænkt for at have have kastet sten, cement blomsterkumme og vejafspærringsmateriel mod politiet den 4. november. Foto: Københavns Vestegns Politi

Lige nu overvejer efterforskerne at offentliggøre billeder af andre mistænkte.

»Vi overvejer at frigive billeder af yderligere en håndfuld mistænkte som gik til angreb på politiet ved Brøndbyøster station efter kampen. Men først vil vi give folk en chance for at melde sig selv,« siger Andreas Mollerup og forklarer, at han godt er klar over, at langt fra de fleste har lyst til at se deres billede i avisen.

»Det er jo relativt indgribende at få sit billede i pressen. Derfor håber vi også, at de andre indblandede selv vil melde sig, når de ser denne efterlysning.«

Så sent som i sidste uge valgte politiet at offentliggøre overvågningsfotos af fire andre mænd som er mistænkt for at angribe politiet ved samme kamp i november sidste år.

Her hjalp offentligheden til at tre af mændene blev identificeret. Den sidste fjerde mand er dog endnu ikke identificeret.

»Vi er meget glade for den hjælp vi fik, sidst vi efterlyste mistænkte fra sagen. Det gav os gode oplysninger at arbejde videre med.«

Indtil nu har Københavns Vestegns Politi identificeret 17 unge mænd i forbindelse med urolighederne, en 23-årig mand er varetægtsfængslet, og efterforskningen fortsætter.

Hvis du kender nogen af mændene eller ved noget om sagen, kan du henvende dig til Københavns Vestegns Politi døgnet rundt på telefon 43861448.