Torsdag aften blev der affyret fyrværkeri på Nørrebro. Rent held, at ingen kom til skade, siger politiet.

Københavns Politi forventer nye uroligheder med fyrværkeri på Nørrebro fredag aften.

Det oplyser vagtchef Henrik Stormer ved Københavns Politi.

- Jeg har ingen forventninger om, at det skulle stoppe, siger han tidligt fredag morgen.

Henrik Stormer oplyser, at politiet ikke vil sætte flere betjente ind i gadebilledet af den grund.

- Vi var heldige med, at vi havde mandskab nok til at klare det torsdag aften, da der ikke skete andet stort i det tidsrum, siger Henrik Stormer.

Flere steder på Nørrebro i København blev der torsdag aften skudt med fyrværkeri mod busser, taxaer og personer.

Ingen kom til skade, men det var rent held, mener Københavns Politi.

- Det ser voldsomt ud. De skyder efter hinanden, og de skyder efter forbipasserende, fodgængere og biler. Jeg er lige ved at sige, at alt med en puls på Nørrebro er i risikozonen, sagde Henrik Stormer torsdag aften.

Affyringer og kast med fyrværkeri har ifølge vagtchefen stået på både onsdag og torsdag aften.

Politiet var torsdag aften til stede på Nørrebro, hvor særligt området omkring Den Røde Plads, Esrumgade, Fredensborgade og Lundtoftegade var ramt.

- Vi prøver med større indsatser at dæmme op for det derude ved tilstedeværelse. Vi prøver at registrere dem, vi kan få fat i, sagde Henrik Stormer torsdag aften.

En person er anholdt for at have slået en politibetjent. Personen skal afhøres fredag.

Politiet tilbageholdt tidligere torsdag seks personer. De er alle løsladt igen.

Ifølge politiet har der været tale om grupper på 20-30 personer, der skød mod hinanden og andre med fyrværkeri.

Politiet har i øjeblikket ingen specifikke opfordringer til borgere i området, men vagtchefen siger dog:

- Folk må bruge deres sunde fornuft. Hvis de kan se, at der står ti mennesker og skyder vildt omkring sig med fyrværkeri, skal man selvfølgelig lade være med at insistere på at gå forbi, siger han.

Klokken 00.30 natten til fredag meldte politiet, at urolighederne var stilnet af.

