En mand er tirsdag blevet sigtet for ulovligt arbejde på byggeplads på Nørrebro, hvor der mandag var optøjer.

Cirka et døgn efter omfattende hærværk og uroligheder ved en byggeplads på Lundtoftegade i København er ingen personer blevet anholdt eller sigtet for balladen.

Det oplyser Københavns Politi tirsdag formiddag.

En enkelt person er dog blevet anholdt på adressen i Lundtoftegade. Der er tale om en mand, som blev anholdt af politiet tirsdag morgen og sigtet for ulovligt arbejde.

Anholdelsen skete i forbindelse med en kontrol på byggepladsen.

Lundtoftegade har de seneste dage været ramme om en del uro. Mandag kulminerede det, da demonstranter væltede et stillads og smadrede en hvid Porsche.

Den ulmende uro bunder i, at en stor gruppe stilladsarbejdere protesterer over, at et stillads ifølge dem er ulovligt opsat.

Fagforbundet 3F har også tidligere oplyst, at der kører en sag mod en arbejdsgiver for underbetaling af litauiske ansatte.

Mandag var cirka 300 personer forsamlet for at demonstrere mod arbejdsforholdene på pladsen, som endte med at blive stormet. Det var i denne forbindelse, at stilladset blev væltet.

Københavns Politi var massivt til stede ved optøjerne og har fra begyndelsen meldt ud, at man forventer at kunne anholde folk og rejse sigtelser for vold og hærværk.

Samme melding lyder også tirsdag. Sigtelserne vil formentlig komme løbende i takt med gennembrud i efterforskningen, lyder det.

Balladen strækker sig over flere dage. Ved en konfrontation på stedet fredag i sidste uge besluttede betjente at trække deres stave mod nogle af de fremmødte.

Søndag aften blev en stilladsarbejder fra 3F og en medarbejder fra Dansk El-Forbund angiveligt overfaldet og tæsket, da de ville dokumentere forholdene, skriver Fagbladet 3F.

Fagbladet skriver i øvrigt, at der mandag også blev kastet med sten. Formanden for 3F Byggegruppen, Claus von Elling, beklager situationen.

- Det er ikke i orden, at en faglig sag eskalerer på den her måde, og vi tager skarpt afstand fra vold, uanset hvem der begår den, udtaler han ifølge bladet.

Københavns Politi har beskrevet konflikten som voldsom.

- Vi har ikke før set så voldsom en ageren i forbindelse med en faglig konflikt blandt andet blev udenforstående borgere udsat for vold og trusler på trods af politiets massive tilstedeværelse, lød det på Twitter mandag eftermiddag.

