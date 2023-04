Det var med stort politiopbud, at en 32-årig mand søndag eftermiddag blev anholdt på sin bopæl på en villavej i Korsør.

Det var her, 13-årige Filippa blev fundet i live, efter hun havde været forsvundet i 27 timer. Og på tredje døgn er politiet fortsat talstærkt til stede, fortæller B.T.s reporter Lauge Lassen.

Politiaktionen søndag trak stor opmærksomhed fra både presse og lokalbefolkningen, der stimlede sammen ved afspærringen på parcelhusvejen i Korsør.

Nu er størstedelen af afspærringen dog atter taget ned, ligesom også antallet af personer i uniformer er svundet ind. Til gengæld arbejder politiets teknikere stadig intenst med at sikre eventuelle beviser på bopælen.

Politiet undersøger den 32-årige mands have. Foto: Anton Unger Vis mere Politiet undersøger den 32-årige mands have. Foto: Anton Unger

Det er særligt fra terasseområdet i baghaven, at politiet har sat ind tirsdag eftermiddag.

»Da vi var der, var det særligt annekset og haven, der var fokus omkring,« lyder meldingen.

»Der er 10-15 mennesker på arbejde, hvor det særligt er teknikere i hvide dragter, der render rundt,« fortæller han.

Derudover beretter B.T.s reporter, at der er faldet ro over nabolaget.

»Det lader til, at naboerne så småt forsøger at vende tilbage til normalen. Folk passer deres huse og haver, og der er ikke længere et opbud ved afspærringerne.«

Tidligere har B.T. talt med flere beboere i området, der har svært ved at tro, at de har været så tæt på hovedpersonerne i den sag, der optog hele Danmark i løbet af weekenden.

Lyt til B.T.s podcast 'På Fersk Gerning', hvor kriminalredaktionens journalister gennemgår sagen om den forsvundne Filippa: