Politiet har stadig ikke fundet 41-årige Kathrine, som har været forsvundet siden tirsdag morgen.

En helikopter er i luften, og flere politihunde leder efter hende.

Nu er politiet også i gang med at ringe på hos naboer for at høre, om nogen har set den savnede kvinde, skriver TV 2 Østjylland.

»Vi har fokuseret indsatsen meget i området ved Fuglsangvej og Vellingvej, hvor bilen blev fundet. Nu begynder vi at stemme dørklokker i de huse, der ligger i området. Vores håb er, at nogen har set noget eller har noget videoovervågning, der gør os klogere på, hvor kvinden er gået hen,« siger efterforskningsleder Peter Justesen.

Midt- og Vestjyllands Politi har delt denne præcise placering, hvor den 41-årige kvindes bil er blevet fundet. Foto: Google Maps Vis mere Midt- og Vestjyllands Politi har delt denne præcise placering, hvor den 41-årige kvindes bil er blevet fundet. Foto: Google Maps

Tirsdag morgen skulle Kathrine køre fra sin bopæl i Bryrup til en adresse i Silkeborg.

Politiet mener, at hun på vejen er kørt fast og derefter har efterladt sin bil. Hendes bil er blevet fundet på Fuglsangvej ved Bryrup.

»Vi vil meget gerne tale med vidner, som har set Kathrines bil på Fulgsangvej nær Bryrup tirsdag mellem klokken 06 og kl. 20, hvor vi fandt bilen. Bilen er en sort Hyundai i10, årgang 2015 med registreringsnummer AL 91 469,« oplyser Midt- og Vestjyllands Politi torsdag formiddag på X.

Udover at ringe på dørklokker har politiet også flere appeller til offentligheden.

Onsdag aften bad politiet borgere, der kører ad – eller bor på – Vellingvej mellem Katrinedal og Bryrup, og som har videoovervågning fra området, om at kigge det igennem.

Det gælder også overvågning fra biler, de såkaldte dashcams.

B.T. talte onsdag aften med vagtchef Ole Vanghøj.

Han fortalte, at politiet ikke mener, at der ligger noget kriminelt bag Kathrines forsvinden.

»Men vi vil rigtig gerne finde hende. Og vi fortsætter igen i morgen,« lød det.

Hvis du ved noget om sagen, sidder politiet klar på telefon 114.