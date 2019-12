Der efterforskes stadig om ulykken 2. januar på Storebælt skal have retlige konsekvenser.

Politiet er ikke færdig med at efterforske, om der kommer et retligt efterspil på en togulykke på Storebæltsbroen 2. januar 2019, der kostede otte mennesker livet.

Det oplyser Lars Bræmhøj på et pressemøde onsdag.

På pressemødet forklarede han, at politiet løbende har efterforsket ulykken samtidig med, at Havarikommissionen har undersøgt omstændighederne.

På pressemødet onsdag for Havarikommissionens afsluttende rapport, sagde Lars Bræmhøj, at han ville ønske, at Fyns Politi dermed også kunne sætte punktum for ulykken.

- Det kan vi desværre ikke, siger han.

Politiet vil den kommende tid læse Havarikommissionens rapport og se, om den giver anledning til yderligere efterforskning af, om ulykken skal have et retligt efterspil.

Indtil videre har politiet uddelt bøder til personer, der tog billeder af ulykken og har desuden været i kontakt med en medarbejder hos DB Cargo, der har "lagt hindringer i vejen" for opklaringsarbejdet, oplyser Fyns Politi.

/ritzau/