Mandag aften fandt Københavns Vestegns Politi en mumificeret død person på Sydvestvej i Glostrup. Liget er nu identificeret, og de pårørende er underrettet.

Vestegns Politi oplyser, at der er tale om en 70-årig mand, der blev meldt forsvundet i oktober 2016 og sidst set ved Glostrup Station.

Manden blev mandag aften fundet mellem en hæk og et plankeværk ved Sydvestvej i Glostrup. Dette skulle angiveligt være et sted, hvor der ikke kommer særligt mange mennesker, hvilket kan være derfor, at liget nåede at blive mumificeret inden det blev fundet, oplyser politiet.

Mumificering Mumificering kan ske på to måder - enten kunstigt eller naturligt: Ved kunstig indtørring og balsamering af et lig lagde man i visse kulturer bandager om liget for at bevare det for eftertiden. Dette var især af religiøse årsager.

Ved naturlig mumificering er et lig bliver det indtørret efter længere ophold i hede, kulde eller iltfattige omgivelser. Kilde: Den Danske Ordbog.

Den afdøde er identificeret ved personlige dokumenter og det tøj, han havde på sig. Der er endnu ikke tale om en endelig identifikation af manden, og derfor oplyser politiet endnu ikke mandens navn.

Den endelig identifikation finder sted ved en obduktion senere på ugen.

Vestegnens Politi fastslår, at der ikke er tale om en forbrydelse.