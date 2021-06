Politiet i hovedstaden vil i denne weekend forstærke indsatsen yderligere mod støjgener.

Det oplyser Københavns Politi fredag eftermiddag.

Indsatsen vil gælde både fredag, lørdag og søndag, forklarer vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jesper Bangsgaard, til B.T.

»Vi gør det, fordi vi ved, når der er lunt, ingen vind og tørt, så søger folk ud. De vil ud på de åbne pladser, ned på havnekajen. Ofte har man musik med, og vi vil gerne have, man viser hensyn til hinanden.«

»Den meget fokus, der har været på emnet, har gjort, at vi har kigget på, om vi har tilstrækkeligt med ressourcer. Det har vi, og derfor gør vi nu ekstra meget.«

Hvordan gør I det?

»Det gør vi ved fast tilstedeværelse de steder, hvor vi fra erfaring ved, at folk er. Kongens Have, Islands Brygge, Fælledparken. De steder, hvor vi sammen med kommunen har lavet begrænsninger for, hvor længe man må spille musik. Og så har vi jævnlige tilsyn på steder, hvor vi ikke har faste tilsyn.«

Lukketiden ved høj musik i de ovennævnte steder gælder til klokken 20 i hverdagene – 22 i weekenden.

Da vi har erfaring for, at de varme aftener og de mange studenterfester giver en del musik til ulempe, har vi valgt i denne weekend at forstærke vores indsats yderligere. Husk at vise respekt og hensyn når du afspiller musik. I modsat fald kan det koste 1500 kr. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) June 25, 2021

Jesper Bangsgaard understreger dog, at den ekstra indsats ikke medfører, at man ikke kan ringe som borger. Eksempelvis ved høj musik til en privatfest.

»Vi rykker ud til alt. Medmindre vi har andre, hastende opgaver, hvor liv kan være i fare. Så prioriterer vi det, og det kan nogle gange være årsagen til, at vi ikke kommer ud.«

»Til at starte med vil vi altid gå i dialog og bede folk om at skrue ned. I langt de fleste tilfælde gør de det også. Men en gang i mellem mislykkedes det, og så kan det koste en bøde på 1500 kroner.«

Jesper Bangsgaard vil ikke sige, at den skærpende indsats betyder, at man har indkaldt flere betjente.

I stedet har man dedikeret flere betjente til disse opgaver og flyttet rundt på styrkerne i weekenden, siger vicepolitiinspektøren.