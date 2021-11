I Vollsmose foregår der et opgør i en konflikt blandt personer med tilknytning til forskellige grupperinger.

Det vurderer Fyns Politi, der frygter, at der kan komme yderligere voldelige konfrontationer mellem personer og grupperinger med brug af våben.

Derfor har politiet tirsdag valgt at forlænge en visitationszone i Vollsmose og Korsløkke, der blev oprettet 9. november efter en skudepisode i Egeparken i Vollsmose 8. november klokken 21.33.

»Vi vil ikke acceptere, at der skydes ulovligt med skarpe våben – hverken i Vollsmose eller nogen andre steder her i politikredsen. Heldigvis blev ingen ramt i den skudepisode, der fandt sted i går aftes, men alvoren er ikke til at tage fejl af og episoden spreder utryghed blandt de mange almindelige, fredelige borgere, der bor og arbejder i Vollsmose,« sagde politidirektør Arne Gram dengang i en pressemeddelelse.

Med en visitationszone har politiet i alle døgnets 24 timer udvidede rettigheder til at visitere personer og køretøjer inden for en et bestemt område, og ifølge Fyns Politi er formålet at forhindre utryghedsskabende kriminelle handlinger og genskabe trygheden i området.

Siden den seneste blev indført i Vollsmose 9. november, har politiet foretaget en række visitationer, hvor der blandt andet er blevet beslaglagt en kniv, en økse, fire foldbare knive og en peberspray. Derudover har politiet i perioden modtaget anmeldelser om trusler eller lignende fra personer med en våbenlignende genstand i Vollsmose.

I en pressemeddelelse skriver Fyns Politi, at politidirektøren ser det nødvendigt at forlænge visitationszonen for at sikre, at borgerne, der bor og færdes i de berørte områder, kan færdes trygt og sikkert.

Forlængelsen er sat til 7. december klokken 16.00.