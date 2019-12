Mandag har politiet valgt at forlænge visitationszone. Dermed vil den have varet mere end tre måneder.

Siden den 16. september har politiet kunnet visitere borgere på dele af Nørrebro og dele af Københavns Nordvestkvarter uden at have en konkret mistanke om, at de har gjort noget kriminelt.

Visitationszonen udløb mandag, men nu har politiet forlænget den med yderligere to uger til den 23. december.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Dermed vil visitationszonen have været gældende i mere end tre måneder, når den udløber næste gang.

Begrundelsen for forlængelsen er konflikten mellem banden Brothas på den ene side og udbrydergruppen NNV på den anden.

- Formålet med visitationszonen er at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at sikre, at personer ikke bærer eller besidder våben, lyder det i politiets pressemeddelelse.

Det var med Politiloven i 2004, at politiet fik muligheden for at oprette visitationszoner. Det skete blandt andet på baggrund af en række alvorlige knivstikkerier i nattelivet.

Politiet må i visitationszoner kropsvisitere personer, deres tøj og andre genstande for at kontrollere for våben.

/ritzau/