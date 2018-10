Da to grupperinger fortsat slås i Esbjerg, forlænger Syd- og Sønderjyllands Politi visitationszonen i området.

Esbjerg. Visitationszonen i Esbjerg forlænges.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Baggrunden for forlængelsen er den fortsat anspændte situation i Esbjerg mellem to lokale grupperinger. Spændinger der fortsat fører frem til voldelige sammenstød, lyder begrundelsen.

- Det er politiets opfattelse, at de to grupperinger fortsat har vilje til at opsøge konflikten i det offentlige rum.

Visitationszonen forlænges fra onsdag den 17. oktober klokken 18 til lørdag den 17. november klokken 18.

Politiet har indtil 14. oktober lavet 413 visitationer. Det har udløst 29 narkosager, 15 om våbenloven, tre om knive, en sag om fornærmelser mod betjent, tre trafiksager, en konfiskeret skudsikker vest og en ordenssag.

De to grupperinger kommer fra Kvaglund og Stengårdsvej. Politiet har før understreget, at de samarbejder tæt med blandt andet Esbjerg Kommune om forebyggelse i de to boligområder.

Konflikten har medført flere opgør. Der har været sammenstød 7. september med stenkast ved Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og 12. september, da to personbiler forfulgte hinanden på Degnevej i Esbjerg .

I 2004 fik politiet mulighed for at oprette visitationszoner med politiloven. Det skete efter flere alvorlige knivstikkerier i nattelivet.

Politiet må i visitationszoner kropsvisitere personer, undersøge deres tøj og andre genstande for at kontrollere for våben. Biler må også ransages

/ritzau/