Bebudet Paludan-demonstration ved Bagsværd Skole er aflyst. Politiet forlænger demonstrationsforbud.

Københavns Vestegns Politi har onsdag valgt at forlænge et forbud rettet mod Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs mod at demonstrere i politikredsen frem til torsdag klokken 11.

Paludan fik tirsdag forbud mod at demonstrere, efter at en bebudet demonstration mandag udviklede sig til uroligheder, selv om Paludan aldrig selv var til stede.

Politiet begrunder forbuddet i frygt for forstyrrelse af den offentlige fred og frygt for Rasmus Paludans personlige sikkerhed.

Rasmus Paludan havde meddelt, at han onsdag ville afholde en demonstration på boldbanerne ved Bagsværd Skole.

Rasmus Paludan er kendt for ved sine demonstrationer at brænde koraner af og kaste med dem.

En demonstration i København udløste søndag omfattende uroligheder, hvor modstandere af Paludan byggede barrikader og tændte bål i gaderne flere steder i byen.

Retten til at forsamles og dermed til at demonstrere er sikret i Grundloven. Men Grundloven siger, at hvis forsamlingen foregår "under åben himmel", så kan den forbydes.

Det kan ske, når der kan "befrygtes fare for den offentlige fred", som det lyder i lovteksten.

Det er politiet, som foretager den vurdering. Det fremgår af politiloven.

Ud over i Københavns Vestegns Politikreds har Paludan også fået forbud mod at demonstrere i Københavns Politikreds. Det forbud gælder foreløbig påsken over.

Paludan er stifter af partiet Stram Kurs, der forsøger at blive opstillingsberettiget ved det kommende valg til Folketinget.

Det kræver godt 20.000 vælgererklæringer. Ifølge Økonomi- og indenrigsministeriet havde partiet per 1. april indsamlet 5526 erklæringer.

Paludan blev for nylig dømt for overtrædelse af straffelovens såkaldte racismeparagraf, fordi han havde talt forhånende om sorte i Sydafrika i en video på YouTube.

Straffen lød på 14 dages betinget fængsel, men Paludan ankede dommen på stedet med påstand om frifindelse.

/ritzau/