På baggrund af en anmeldelse er politiet lørdag morgen til stede i Rosensgade i Odder.

»Vi er dernede lige nu og til stede i området, og vi undersøger en hændelse,« siger vagtchef i Østjyllands Politi Peter Andersen.

Politiet modtog anmeldelsen natten til lørdag klokken 03.33 og undersøger fortsat sagen klokken 06.35.

Et område i Rosensgade er spærret af, og billeder viser, at en stor patruljevogn samt mindst to betjente er i gaden.

Politiet kan endnu ikke komme nærmere ind på, hvad man undersøger, eller om nogen er kommet til skade.