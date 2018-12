Tirsdag har Vestegnens Politi igen været ude at lede efter spor i sagen om drabet på Louise Borglit.

I samarbejde med Forsvarets Advanced Search Team har Vestegnens Politi tirsdag være ude at lede efter spor i Elverparken i Herlev, hvor den gravide Louise Borglit blev dræbt i november 2015.

Det oplyser Vestegnens Politi på Twitter:

'Også i dag leder vi efter spor i drabssagen fra Elverparken i Herlev. Denne gang er det med assistance fra Forsvarets Advanced Search Team'.

Tirsdagens eftersøgning finder sted bare få dage efter, at Vestegnens Politi søgte efter spor i Elverparken med otte af politiets såkaldte gruppe 1-hunde - de bedste og mest erfarne hunde.

I den forbindelse oplyste politikommissær Ole Nielsen, at man trods de efterhånden mange omfattende søgninger i sagen havde vurderet, at det fortsat ville være muligt at finde spor, hvis gerningsmanden havde afsat nogle i tiden efter gerningstidspunktet.

»Det er en række spor, vi tidligere har set på, som vi nu vender igen. Det skal tages helt bogstaveligt, at vi fortsat efterforsker dette bestialske drab, og derfor opfordrer vi fortsat også vidner til at kontakte os, hvis man ligger inde med viden, man ikke tidligere har delt med politiet,« lød det fra Ole Nielsen.

Det vides ikke, om sidste uges eftersøgning gav afkast.