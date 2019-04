Sikkerheden er politiets begrundelse for at stoppe omstridt partistifter i Sønderborg.

For anden dag i træk forbyder politiet søndag Rasmus Paludan og partiet Stram Kurs at demonstrere i Sønderjylland.

Søndag er indgrebet rettet imod en planlagt optræden klokken 14 i Sønderborg. Det begrundes af politiet med hensynet til sikkerheden.

I en pressemeddelelse skriver Syd- og Sønderjyllands Politi, at politiet har "valgt at aflyse" demonstrationen. En pressemedarbejder bekræfter dog, at der faktisk er tale om et forbud.

/ritzau/