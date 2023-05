En international politiindsats mod omrejsende kriminelle bar onsdag frugt, da dansk politi stoppede en lastbil med lasten fuld af stjålent gods.

Den svenskregistrede lastbil fragtede 277 stjålne cykler sydpå gennem Danmark, men blev stoppet lige inden den dansk-tyske grænse. Cyklernes påtænkte endedestination vides ikke.

Efterfølgende har det vist sig, at samtlige cykler skulle være blevet stjålet et sted i Norge.

Cyklernes værdi skulle samlet set snige sig op på en million danske kroner.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Chaufføren, en litauisk mand, blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør torsdag. Her valgte man at varetægtsfængsle manden i fire uger.

Det viser sig dog, at chaufføren ikke er noget ubeskrevet blad, han er nemlig kendt af myndighederne for at have begået lignende kriminalitet i Norge.

Lastbilen blev stoppet og cyklerne fundet af en patrulje fra dansk politis specialenhed, UKA Vest. Afdelingen, der holder til i Padborg, har særligt fokus på kriminelle, der opererer på tværs af landegrænser.

Fundet blev gjort på rastepladsen Hylkedal V på Den Sønderjyske Motorvej.

