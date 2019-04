Politiet har igen åbnet for Blågårds Plads, efter at man fandt en genstand, der ligner en granat.

Politiet bekræfter over for Ritzau, at man på Blågårds Plads på Nørrebro har fundet en genstand, der har stor lighed med en håndgranat.

- Vi har fundet noget, der ligner en håndgranat, oplyser Københavns Politi.

På pladsen skulle den kontroversielle partistifter og islamkritiker Rasmus Paludan have holdt en demonstration tirsdag eftermiddag. Politiet har dog nedlagt et forbud mod at demonstrere i området.

Klokken 11.20 er Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste, EOD, færdige med sit arbejde.

Myndighederne rykkede ud, efter at en borger kontaktede politiet tirsdag morgen.

Natten til søndag eksploderede en bil i Mjølnerparken. Her skulle Paludan have demonstreret, men på grund af eksplosionen blev demonstrationen flyttet til Blågårds Plads.

De seneste dage på Nørrebro og på den københavnske Vestegn har været præget af stor uro.

Det startede søndag eftermiddag, da flere blev provokeret af Rasmus Paludans optræden på Blågårds Plads, hvor han blandt andet kastede med en koran.

Herefter antændte nabolaget, og det endte i kampe mellem ballademagere og politiet. Det fortsatte dagen igennem og natten til mandag.

Mandag rykkede balladen så til Albertslund, hvor Paludan skulle have holdt en demonstration. Her blev der kastet med sten og affyret fyrværkeri mod politiet.

Paludans parti, Stram Kurs, har bebudet en ny demonstration ved Værebro Bibliotek i Gladsaxe tirsdag eftermiddag. Det er uvist, om demonstrationen bliver til noget.

Ifølge Ritzaus oplysninger arbejder Københavns Politi ud fra en teori om, at der var fæstnet sprængstof på bilen samt en tilknyttet timer i forbindelse med eksplosionen i Mjølnerparken natten til søndag.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med eksplosionen, men betjentene blev kørt til skadestuen for at blive tjekket. Desuden revnede forruden på patruljebilen.

/ritzau/