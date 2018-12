To personer er søndag fundet dræbt på Helnæs. Politiet har anholdt en mand, der opholdt sig i nærheden.

Politiet fandt søndag eftermiddag to personer dræbt på en ejendom på halvøen Helnæs sydvest for Fyn.

Fundet blev gjort klokken 15.11, og politiet anholdt kort efter en mand i sagen.

- Vi tog ud til ejendommen i en anden forbindelse og finder så de to personer dræbt, fortæller vagtchef Torben Jakobsen fra Fyns Politi.

Ifølge Ekstra Bladet er de dræbte en mand mellem 40 og 50 år og en kvinde midt i 70'erne.

- Der er tale om knivdrab med mange stik, og det så voldsomt ud, siger vicepolitiinspektør ved Fyns Politi Jørgen Andersen til Ekstra Bladet.

En mand blev kort efter anholdt i nærheden. Han har ifølge vagtchefen "en eller anden forbindelse" til de to dræbte.

Over for Ekstra Bladet uddyber vicepolitiinspektør Jørgen Andersen, at gerningsmanden ved pågribelsen virkede mentalt ustabil og til fare for sine omgivelser.

Manden, der er sidst i 30'erne, løb angiveligt rundt på markerne og skræmte folk på øen.

Endnu kan politiet ikke fastslå et motiv bag drabet.

Ved 21-tiden er politiet ifølge Ekstra Bladet ved at underrette familierne til de dræbte.

Politiet kom ifølge avisen på sporet af sagen på grund af flere tips fra borgere på halvøen, som har omkring 200 indbyggere.

/ritzau/