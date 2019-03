En fisker forsvandt lørdag morgen ved Kerteminde. En helikopter og flere skibe blev sendt ud for at finde ham.

Der har lørdag morgen været en større redningsaktion i havet ud for Kerteminde på det nordlige Fyn.

Her ledte en helikopter, kuttere fra marinehjemmeværnet og både fra det lokale beredskab efter en lystfisker, der var meldt savnet.

Kort før klokken 10 oplyser Forsvarets Operationscenter dog, at den forsvundne fisker er fundet - og han er i god behold.

Manden var ifølge Fyns Politi ude at fiske ved kysten iført waders sammen med en kammerat. De blev væk fra hinanden, hvorfor kammeraten alarmerede myndighederne af frygt for, at der var sket en ulykke.

Efter nogen tids eftersøgning fik Fyns Politi et glædeligt gennembrud, da det fik telefonisk kontakt til lystfiskeren omkring klokken 09.30.

Det viste sig, at han opholdt sig på land et stykke væk fra den anden fisker.

- Han er gået uden om en pynt, og derfor har hans kammerat ikke kunnet få øje på ham, fortæller vagtchef Ehm Christensen fra Fyns Politi.

Hos Forsvarets Operationscenter fortalte den vagthavende officer tidligere på formiddagen, at eftersøgningen ved Kerteminde var besværliggjort af dårlig sigtbarhed på grund af tåge.

- Men vi har sendt ret mange ressourcer afsted, sagde den vagthavende officer i den forbindelse.

/ritzau/