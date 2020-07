Erik Madsen har været forsvundet i to år, og nu har politiet fundet et lig, som formodes at være ham.

Fredag har Nordjyllands Politi fundet et lig på en adresse i Vebbestrup i Nordjylland, der tilhører en mand, der forsvandt sporløst 8. marts 2018.

Det skriver Ekstra Bladet.

Erik Madsens ejendom brændte ned 8. marts forrige år, og siden har han været forsvundet.

Politiet har endnu ikke identificeret liget, men formoder, at det er den forsvundne Erik Madsen.

- Han er fundet i forbindelse med, at man har arbejdet på stedet, fordi ejendommen har skullet rives ned og soklen graves op. Og han er fundet i, hvad vi formoder, er en hjemmebygget krybekælder cirka to meter under jorden, siger politikommissær Carsten Straszek til Ekstra Bladet.

Avisen skriver, at politiet fandt liget klokken 17.00, og der arbejdes sent på aftenen stadig på stedet. Nordjyllands Politi kan endnu ikke sige, om der ligger en forbrydelse bag.

Da brandvæsnet rykkede ud til branden i folkepensionistens hus i Vebbestrup i marts 2018, gik politiet først ud fra, at husets beboer var omkommet i flammerne, skriver Ekstra Bladet.

Men en gennemgang af det nedbrændte hus, hvor resterne er blevet undersøgt af en retsarkæolog, slog fast, at den fysisk svækkede folkepensionist ikke lå i ruinerne.

