En person er fundet indebrændt i et rækkehus i Hornslet nord for Aarhus.

På Twitter skriver Østjyllands Politi, at de formoder, at den afdøde er husets beboer.

Kl. 1229 modtog vi via 112 en anmeldelse om en brand i et rækkehus på Terndrup Møllevej i Hornslet. I forbindelse med slukningsarbejdet fandt brandfolkene en person, som var indebrændt. Vi formoder, at det er rækkehusets beboer. Pårørende er ved at blive underrettet #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) March 16, 2019

Der vides endnu ikke, hvordan branden er opstået.

Politiet oplyser, at de fik en anmeldelse om en brand i et rækkehus på Terndrup Møllevej i Hornslet omkring middag.

Det var brandfolkene, der opdagede den afdøde person, efter de havde slukket branden og kunne gå ind i huset.

