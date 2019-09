Københavns Politi har lørdag undersøgt et mistænkeligt forhold ved et parkeret køretøj på Nørrebro.

Tidligere lørdag har Københavns Politi spærret et område af Nørrebro af, fordi et mistænkeligt forhold ved et parkeret køretøj skulle undersøges.

Lørdag aften kan politiet fortælle, at køretøjet blevet undersøgt, og at det ikke indeholdt sprængstof. Det siger Jesper Frandsen, vagthavende ved Københavns Politi, til TV2.

Til at hjælpe med at undersøge køretøjet fik politiet hjælp fra ammunitionsrydningstjenesten - også kendt som Explosive Ordnance Disposal (EOD). Det er en enhed, som har til opgave at fjerne ueksploderet ammunition.

/ritzau/