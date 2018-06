I årevis har det været bandlyst at sælge hårde stoffer på Christiania, men politiet støder nu ofte på kokain.

København. Onsdag var politiet igen i Pusher Street på Christiania i den løbende aktion mod både købere og sælgere af hash.

Men ud over at beslaglægge diverse hashprodukter blev en mand onsdag anholdt med flere salgsposer med kokain og et større pengebeløb.

Og det er ikke første gang, at politiet i den senere tid er stødt på - ganske vist mindre mængder - kokain på Christiania.

- Mange af sælgerne har selv et forbrug af kokain, så det kan være til eget brug, siger vicepolitiinspektør Lars Ole-Karlsen, der er leder af Operativ Specialafdeling i Københavns Politi.

- Men i den senere tid er vi stødt på det så ofte, at vi spekulerer på, om man også er begyndt at sælge det derude, fortsætter han.

Hvis der i dag bliver solgt kokain i Pusher Street, er det bemærkelsesværdigt.

Helt tilbage i 1979 gennemførte christianitterne en "junkblokade", der betød, at handel med hårde stoffer blev bandlyst på Fristaden.

Gennem årene har der været flere eksempler på, at personer, der forsøgte at sælge hårde stoffer på Christiania, meget hårdhændet blev smidt ud af området.

Christiania har derfor i årevis kunnet bryste sig af, at Pusher Street var et "junkfrit hashmarked". Det vil sige, at købere af hash ikke samtidig blev tilbudt hårde stoffer som kokain, amfetamin og heroin, som det sker mange andre steder.

Den 22. maj valgte christianitter at lukke Pusher Street med et to meter højt hegn. Det gjorde man, fordi volden og den dårlige stemning i gaden var taget til.

Tre dage senere genåbnede gaden, og det fik politiet til at intensivere sin indsats med daglige aktioner, hvor man hver morgen møder op og fjerner de boder, som måtte dukke op.

Samtidig går man målrettet efter hashkøbere, der får stukket en bøde i hånden.

Første gang man bliver truffet med under 10 gram hash, koster det en bøde på 2000 kroner. Det stiger så til 3000 kroner anden gang og 4000 kroner tredje gang.

/ritzau/